لأصحاب الرواتب الضعيفة.. موتورولا تطرح موبايل به كل الإمكانيات بـ 2500 جنيه

كشفت شركة موتورولا Motorola الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن أحدث هاتف لها يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة Motorola Moto E32 ، والذي يتميز بعدد من المواصفات الفائقة سواء في الكاميرا أو البطارية أو الشاشة مقابل سعر ضعيف للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، تم إطلاق هاتف Motorola Moto E32 في الهند حيث أنها ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، ومن المتوقع أن ينتشر في باقي دول العالم منهم مصر قريبا.

مواصفات هاتف موتورولا Moto E32

يعمل هاتف موتورولا Motorola Moto E32 ، بمعالج من نوع Helio G37 SoC ، من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد 12 .

ويأتى هاتف موتورولا Motorola Moto E32 بشاشة مميزة من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، وجودة + HD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للماء والغبار مع تصنيف IPX2 .

ويحتوى هاتف موتورولا Motorola Moto E32 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع اللاسلكي بقوة 10 وات.

ويقدم هاتف موتورولا Motorola Moto E32 ، كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل.

تضم الميزات الأخرى لهاتف موتورولا Motorola Moto E32، منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع فتحة أخرى على الجانب الأيسر لبطاقة SIM ، ومكبر صوت، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.

سعر هاتف موتورولا Moto E32

يبلغ سعر هاتف موتورولا Motorola Moto E32 127 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 2500 جنيه مصري تقريبا، لكنه ربما تحدث بعض التغييرات في سعره في السوق المصري، ويمكن الحصول عليه من متجر Flipkart الهندي للبيع أونلاين.