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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعتمد على الأزمة والحل.. كل ما تريد معرفته عن ملتقى الميكروتياترو| فيديو

الميكروتياترو| أرشيفية
الميكروتياترو| أرشيفية

قالت الدكتورة نبيلة حسن، عميد معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، إنه في عام 2009 بدأت إسبانيا نوعا من تصغير الفن المسرحي ليصبح 15 دقيقة و15 مترا و15 متفرجا، وهناك أشخاص آخرون يجعلونها 20 دقيقة أو 22 دقيقة، لكن في النهاية هي تصغير لكل المنتج حتى على مستوى النص.

وأضافت "حسن"، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الميكروتياترو يعتمد على الأزمة والحل، أو نقطة التحول لدى الشخصيات للفت نظر الجمهور للإحساس بالمشكلة المطروحة.

وأكدت عميد معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية، أن الأمور أصبحت أكثر عصرية، وأكثر استجابة، وتشبه اللحظة التي نعيشها، مشيرة إلى أن الميكروتياترو عبارة عن مجموعة صالات، وكل صالة 25 مترا في 25 مترا، وكل متفرج يختار العرض الذي يريد مشاهدته.

وأوضحت أن ملتقى الميكروتياترو لا ينفي الشكل التقليدي والكلاسيكي للمسرح، مشيرة إلى أن الملتقى مستمر حتى 13 أكتوبر الجاري وتقدم جميع العروض بالمجان، حيث إننا نتبنى تنوعا كبيرا لإعادة إثراء الحركة المسرحية.
 

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