بسبب التغيرات المناخية.. جبال الهيمالايا تفقد 40% من مساحاتها الجليدية

حذر العلماء من فقدان المساحة الجليدية الضخمة بجبال الهيمالايا بسبب ارتفاع الحرارة حيث يعمل الهواء الساخن على ترقيق معظم الأنهارالجليدية في سلسلة الجبال الشاسعة، والمعروفة بالقطب الثالث لأنها تحتوي على مساحات ضخمة من الجليد مما يمكن معه أن يسبب عواقب بعيدة المدى من مخاطر الفيضانات والأمن المائي لمليار شخص يعتمدون على المياه الذائبة من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وأكدت وزيرة التغير المناخي الباكستانية، شيري رحمن، أن درجة الحرارة العالية كانت السبب الرئيسي في الذوبان المتلاحق للكتلة الجليدية، فيما كشفت دراسة جديدة عن أن مساحة الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا قد تقلصت بنسبة 40% منذ الحد الأقصى للعصر الجليدي القصير بين 400 و700 سنة مضت.

وأشارت الدراسة إلى أنه في العقود القليلة الماضية، تسارع ذوبان الجليد بشكل أسرع مما هو عليه في الأجزاء الجبلية الأخرى من العالم،وأن ثلثاً آخر على الأقل، وما يصل إلى ثلثي الأنهار الجليدية في المنطقة، يمكن أن يتلاشى بحلول نهاية القرن الجاري.

وحذر العلماء من أن زيادة الذوبان قد تؤدي أيضاً إلى حدوث انهيارات أرضية، أو فيضانات في البحيرات الجليدية، ويمكن أن يؤدي إلىتفاقم تأثير هطول الأمطار الغزيرة، مثل الفيضانات الهائلة في باكستان، وكذلك يمكن أن تؤثر التغيرات المتسارعة في معدلات ذوبان الجليد على سلامة وإنتاجية صناعة الطاقة الكهرومائية الآخذة في التوسع بالمنطقة، حيث تحصل بعض البلدان، مثل نيبال، على معظم احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، بينما تخطط دول أخرى مثل الهند، لزيادة قدرة مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

ووضعت الحكومة الهندية خططاً لتنفيذ حوالي 650 مشروعاً مائياً، مازالت قيد التنفيذ في مواقع عالية الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة،وكثير منها بالقرب من الأنهار الجليدية أو البحيرات الجليدية، وهو ما يعني أن هذه المشروعات مهددة بالتوقف.

يشار إلى أن الربيع جاء في وقت مبكر من هذا العام، في الجبال العالية في «جيلجيت بالتستان»، وهي منطقة حدودية نائية في باكستان، كما تسببتدرجات الحرارة القياسية في مارس وأبريل، في تسارع ذوبان نهر «سيزبرج» الجليدي، مما أدى إلى تضخم البحيرة، وانفجرت عبر سد جليدي في 7 مايو الماضي، وقد أدى ذلك إلى غمر سيل من المياه الوادي، مما ألحق أضراراً بالغة بالحقول والمنازل، ودمر محطتين للطاقة، وجرفت المياه أجزاء من الطريق السريع الرئيسي، والجسر الذي يربط بين باكستان والصين.