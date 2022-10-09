أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

ميار الببلاوي تستغيث بنقيب الممثلين وتنفي اعتزالها الفن

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، رانيا أيمن، فيديو عن المشكلة الأخيرة التي واجهت الفنانة ميار الببلاوي، والتي اضطرت بسببها لتقديم استغاثة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك لقيام أحد الأشخاص بالترويج لاعتزالها الفن وتعطيل مشاركتها في الأعمال الفنية.

وجهت الفنانة ميار الببلاوي، رسالة استغاثة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت خلال الفيديو « بعد اذنك يادكتور، شوف لنا مين الناس اللي بتوقف حالنا؟، وإحنا أصلا حالنا موقوف يادكتور، يعني أنا جيلي كلهم بيستغيثوا على صفحاتهم، لسة شايفة بوست لكريم الحسيني وقبلها كانت هند عاكف، مينفعش، إحنا عندنا كرامة وبرستيج، إن احنا منقولش، أنا الحمد لله شغالة في الميديا كويس، وبرنامجي محقق مشاهدات وتريندات وكويس وزي الفل».

ونفت الفنانة ميار الببلاوي، اعتزالها العمل في المجال الفني موضحة « أنا يتعرض عليا الدور، أقبله مقبلوش، لكن انت داير في كل حتة تقول، ميار الببلاوي اعتزلت، وبعدين ألاقي بيكتبوا الفنانة المعتزلة، ياجماعة معتزلتش، حرام عليكوا توقفوا حال الناس ورزق الناس، وميطلعليش حد يقولي، إنتي إيه ياميار، جرى إيه ياميار، إحنا كنا بنحترمك إنتي كنتي سبتي الفن، أنا لا سبت الفن، ولا عايزة أسيب الفن، أنا ممثلة ومذيعة وبعمل كل حاجة بما يرضي الله وفي النطاق الشرعي».

وترى الفنانة ميار الببلاوي ، في نفسها دور الام على الشاشة وخاصة أنها تقدمت في العمر على حد تعبيرها، حيث قالت « انا واحدة داخلة على الـ 50 سنة، أكيد وأنا داخلة على الخميس أطلع دور الام، انا عندي شاب مبخبوش، أنا عايزة أعمل أدوار الأم، وهي مناسبة لحجابي، واعتقد إن أنا ممثلة مش وحشة، والمسلسلات اللي بتتعرض لي لحد دلوقتي على الفضائيات، ومسلسلاتي الاخيرة بتقول إني ممثلة كويسة، ليه انت لما ترشح لمسلسل تقول إني معتزلة، إنت جبت الكلمة دي منين؟ ».