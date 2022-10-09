التوصل إلى سائق "تريلا" لحمله 8 سيارات خردة دون تأمين بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً سير قائد إحدى سيارات النقل في البحيرة محمل عليها عدد من "السيارات الخردة" والسير بها دون وسائل تأمين، مُعرضاً حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة النقل وتبين أنه من دمنهور في البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بقيادته السيارة حسب الفيديو، وتحميل (8) سيارات خردة لصالح أحد تجار الخردة كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.