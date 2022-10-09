مية نار وقتل والدي..عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مأساة تعذيبها على يد زوجها

كشفت مها محمد عروس الأسماعيلية التي تعرضت للتعذيب على يد زوجها، تفاصيل الواقعة وتقدمها ببلاغ ضد زوجها للنيابة العامة.

تعرضت للتهديد بإلقاء مياه النار على وشي

وقالت مها محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الأحد: "تعرضت للتهديد بإلقاء مياه النار على وجهي، وإن والدي هيتقتل، وكنت خايفة على أهلي، واستحملت 8 شهور علشان أهلي".

وأضافت مها محمد عروس الإسماعيلية: "لما اتحبست 15 يوم، ونزفت من بطني كنت هنتحر ومقدرتش استحمل أكتر من كده وكنت بنضرب، واتشتم كتير أوي خلال الأشهر الأخيرة، واستحملت وقولت أعيش وخلاص".

وأشارت مها محمد عروس الإسماعيلية، إلى أن الزواج تم بطريقة تقليدية في أربعة أشهر فقط، وهم بيقولوا قصة حب 14 عاما وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

أجلس حاليا في بيت والدي

وتابعت: "أجلس حاليا في بيت والدي، ورحت وقدمت بلاغ، ووكيل النيابة تعاطف معي، ومضيت على أقوالي".

وأضافت عروس الإسماعيلية: "قلت لـ وكيل النيابة أهم حاجة عايزاها الأمن والأمان، وقال لي متخافيش وهو هيكون في الحبس، ومش هيقدر يعمل أي حاجة".

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاصيل جديدة حول واقعة عروس الإسماعيلية بعد مشاجرة مع زوجها.

وأوضح التقرير أنه بعد اعتداء زوجها عليها خلال زفافها، تعرضت عروس الإسماعيلية للضرب مجددا من زوجها، وذلك بعد شهور من واقعة الاعتداء عليها بفستان زفافها في الشارع.



وأشار التقرير إلى أن الزوجة حررت محضرا رسميا بقسم الشرطة ضد زوجها تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وقالت الزوجة إن الزوج قام باحتجازها 15 يوما في غرفة ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

وأكدت الزوجة: "حبسني وحجزني بدون وجه حق لمدة 15 يوما وعذبني في شقة شقيقه مروان المتواجدة في نفس العمارة"، فيما قررت الأجهزة الأمنة استدعاء الزوج والاستماع لأقواله.

وتابع التقرير أن مدينة الإسماعيلية قد شهدت واقعة مؤسفة في فبراير الماضي، حيث تبادل العروسان وأقاربهما الضرب والسباب، بعد دقائق من حفل زفافهما قبل أن ينتهي الأمر إصابة العروس لتظهر بعدها العروس في مقطع فيديو وهي في أحضان زوجها في منزلهما وسط حضور الأهل كي يؤكدا عدم وجود مشاكل بينهما.