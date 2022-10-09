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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب المصري يهزم الزمالك بثلاثية مقابل هدف في بطولة الجمهورية

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري

فاز فريق المصري تحت 21 عاما بقيادة مديره الفني الكابتن أشرف عبد اللاه على ضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد  في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية.

وحضر مباراة المصري والزمالك رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري وأعضاء مجلس الإدارة ، المهندس عماد البرشه و محمد موسى وأحمد الطحان.

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تفاصيل المباراة 

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله مهاجمه المتألق محمد الجمل " لاعب الفريق الأول" في الدقيقة السابعة عشر من هذا الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من جانب أبناء بورسعيد على مجريات اللعب بفضل الحماس الملحوظ لكافة اللاعبين والقيادة الجيدة لهم من خارج الملعب عن طريق الكابتن أشرف عبد اللاه.

وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه الهجومي خاصة بعد الدفع بعدة تغييرات متتالية بنزول محمد فوزي جاد ومحمد الظريف والسيد نشأت وعبد الله أيمن، ليسيطر المصري تمامًا وينجح لاعبه عمرو المرسي في اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة عشر، ليرد الزمالك سريعا بهدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق لاعبه كريم محمد ، إلا أن الهدف لم يؤثر على معنويات لاعبي المصري الذين واصلوا هجومهم لينجح مصطفى أيمن " لاعب الفريق الأول " في اضافة الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والأربعين محرزًا هدف تأكيد الفوز بثلاث نقاط غالية ليصل معها رصيد الفريق الى النقطة الرابعة بعد التعادل الاسبوع الماضي مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق.

مثل المصري في المباراة : ايهاب العايدي لحراسة المرمى ، أحمد صالح ( محمد فوزي جاد )  ، كريم علاء "لاعب الفريق الأول" ، المغاوري أحمد ، عبد السلام أحمد (محمد علاء الظريف)  لخط الظهر  ، ابراهيم سعيد ، محمد السيد ( السيد نشأت )  ، أحمد شداد ، مصطفى أيمن "لاعب الفريق الأول " لخط الوسط ، محمد الجمل "لاعب الفريق الأول"  ، عمرو المرسي  ( عبد الله أيمن) لخط الهجوم.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : أشرف عبد اللاه مديرًا فنيًا ، محمد عبد الحليم " فله " مدربًا ، طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي.

ويتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين، محمد معوض نائب مدير القطاع ، أسامة سلامة المدير الادارى للقطاع، السيد الجراحي منسقًا عامًا لقطاع الناشئين والشباب، تحت الإشراف العام لأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاع الناشئين أحمد عصام ، محمد موسى، أحمد الطحان.

المصري الزمالك بطولة الجمهورية مباراة المصري والزمالك الاتحاد السكندري أحمد صالح

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