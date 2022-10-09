بومبيو يصف تصريحات بايدن حول "نهاية العالم" بـ "المتهورة"

وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، التي حذر فيها من "نهاية العالم" وسط التهديدات النووية من روسيا، بالـ"متهورة".

وقال بومبيو - في تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن تعليقات بايدن تُظهر "واحدة من أعظم إخفاقات السياسة الخارجية في العقد الماضي"، فيما وصفه بـ "الفشل في ردع أي عمل عدواني من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بومبيو، الذي خدم في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: "عندما تسمع الرئيس يتحدث عن نهاية العالم كفكرة عشوائية وفي حملة لجمع التبرعات، فإن هذا يمثل مخاطرة رهيبة للشعب الأمريكي، يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة".

وتابع أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن "توضح تمامًا لفلاديمير بوتين أن تكلفة استخدامه لسلاح نووي سيقابلها رد ليس فقط من الولايات المتحدة وأوروبا بل العالم بأسره".

يذكر أن بايدن قال، في حفل لجمع التبرعات بمدينة نيويورك، الأسبوع الماضي- إن بلاده "لم تواجه احتمال حدوث نهاية العالم منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية"، مضيفًا أن بوتين "لم يكن يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو بيولوجية أو أسلحة كيميائية".

من جهة أخرى، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة والسعودية ينبغي أن تحافظا على "العلاقة الأمنية الهامة والعميقة".

وأوضح بومبيو، أن السعودية شريك أمني هام للولايات المتحدة، وينبغي أن يستمر هذا الأمر خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا: "وضع الشعب الأمريكي كأولوية، يعني علاقة أمنية قوية وعميقة مع المملكة العربية السعودية تمامًا كما نفعل منذ عقود".