عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرف طور ابني شخصيتك.. تعليم بورسعيد تبحث عقد ورشة عمل توعوية للطلاب

صدى البلد

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطالب أحمد محمد عبد الرازق أمين اتحاد طلاب مدارس بورسعيد، الملقب بالطالب المثالي للمحافظة على مستوى المرحلة الثانوية، وكذلك الطالبة بسملة محمد عبد الله جبريل أمين مساعد اتحاد الطلاب، وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

وصرحت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بأنها ناقشت مع أمين اتحاد الطلاب، المشروع الذي تقدم به لعقد ورشة عمل توعوية لطلاب المدارس بالمحافظة؛ للتعريف بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراء الانتخابات الطلابية داخل المدارس، تحت مسمى "اعرف طور ابني شخصيتك ".

محافظ بورسعيد يشدد على تقديم التسهيلات للمواطن وسرعة تقديم الخدمات بمدينة بورفؤاد

وكيل تعليم بورسعيد توجه بصقل وتنمية مواهب الطلاب

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام إن المشروع يهدف لعقد ورشة عمل توعوية للطلاب لمدة 3 أيام تستهدف 100 طالب وطالبة في اليوم الواحد من مدارس بورسعيد؛ للتعريف بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013، وما جاء فيه بشأن إجراء الانتخابات الطلابية داخل المدارس.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء استعرض كيفية تفعيل الانضباط المدرسي وعدم الغياب بين صفوف الطلاب من خلال لائحة الانضباط المدرسي المنبثقة من القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الخاص بحقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور وصلاحيات إدارة المدرسة ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد وزارة التربية والتعليم تعليم بورسعيد اتحاد الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 25-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

بعد واقعة عروس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة.. مشروع قانون

ترشيحاتنا

رئيس تايوان تتعهد بتعزيز القوة القتالية مع تصاعد التوترات في الصين

أحمد موسى: ليس من حق تركيا التنقيب عن الغاز في ليبيا

الموسيقيين عن أغنية انتش واجري: صحينا من النوم وجدنا حاجة غريبة منتشرة

سعر الكاوتش وصل 11 ألف جنيه.. أحمد موسى: اللي معاه عربية يحافظ عليها

سعر وأوراق استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يغنيك عن الأدوية.. أقوى مضاد حيوي في العالم موجود بمطبخك

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غنية بالبقول والحديد

بعد كشفها سبب عدم إنجابها.. 5 إطلالات لـ غادة إبراهيم| شاهد

نوع شائع من الحبوب كثرة تناوله يؤدي للإصابة بانسداد الشرايين ومرض السكري

فيديو

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

باب العربية كان بايظ.. محامي المتهم في قضية طريق السويس يدفع ببطلان الإجراءات

سجن وغرامة.. محامي سائق السويس المتهور يطالب ببراءته والمحكمة تصدر حكمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ