اعرف طور ابني شخصيتك.. تعليم بورسعيد تبحث عقد ورشة عمل توعوية للطلاب

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطالب أحمد محمد عبد الرازق أمين اتحاد طلاب مدارس بورسعيد، الملقب بالطالب المثالي للمحافظة على مستوى المرحلة الثانوية، وكذلك الطالبة بسملة محمد عبد الله جبريل أمين مساعد اتحاد الطلاب، وذلك بمكتبها بديوان المديرية.

وصرحت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد بأنها ناقشت مع أمين اتحاد الطلاب، المشروع الذي تقدم به لعقد ورشة عمل توعوية لطلاب المدارس بالمحافظة؛ للتعريف بالقرارات الوزارية المنظمة لإجراء الانتخابات الطلابية داخل المدارس، تحت مسمى "اعرف طور ابني شخصيتك ".

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام إن المشروع يهدف لعقد ورشة عمل توعوية للطلاب لمدة 3 أيام تستهدف 100 طالب وطالبة في اليوم الواحد من مدارس بورسعيد؛ للتعريف بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013، وما جاء فيه بشأن إجراء الانتخابات الطلابية داخل المدارس.

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء استعرض كيفية تفعيل الانضباط المدرسي وعدم الغياب بين صفوف الطلاب من خلال لائحة الانضباط المدرسي المنبثقة من القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الخاص بحقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور وصلاحيات إدارة المدرسة ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.