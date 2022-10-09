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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يغنيك عن الأدوية.. أقوى مضاد حيوي في العالم موجود بمطبخك

صدى البلد

 أقوي مضاد حيوي على الأطلاق يمكن أن تجدينه في مطبخك هو عسل مونكا  ويعتمد  على زهرة المانوكا، وتساعد  تركيبته الكيميائية في جعله مميزا عن باقي أنواع العسل فهو يحتوي على مادة الميثل غلايوكسال وبتركيز أعلى مقارنة بباقى أنواع العسل في الأسواق.

ويعد  عسل المانوكا غنيًا بالفيتامينات مثل ب، والنحاس، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم

وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية أن  تشتهر كل من نيوزيلندا وأستراليا  بتصنيعه والاعتماد على أنواع من النحل التي تتغذى على رحيق أزهار شجرة مانوكا"

وتكمن فائدة هذا النوع من العسل في فائدته لقتل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وإليك أبرز فوائده الصحية ..

عسل

 

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1- يعالج الحروق والقرح

 

موضعياً ، عسل مانوكا يعالج الحروق والقرح والجروح التي لا تلتئم بشكل فعال
 

2. تعزيز صحة الفم


عسل مانوكا يمنع نمو بكتيريا الفم الضارة التي يمكن أن تسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان. على عكس السكر المكرر ، لم يثبت أنه يسبب تسوس الأسنان.

3. تهدئة التهاب الحلق


 تظهر الأبحاث أنه يهاجم البكتيرياالمسببة للألم ، خاصة في المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

4. تحسين أعراض الجهاز الهضمي
 

 قد يقلل عسل مانوكا الالتهاب لدى الأفراد المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

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