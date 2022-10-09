سعر الكاوتش وصل 11 ألف جنيه.. أحمد موسى: اللي معاه عربية يحافظ عليها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن الذي يملك سيارة؛ يجب عليه أن يحافظ عليها؛ بسبب ارتفاع أسعار السيارات.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن السيارة التي كان سعرها منذ سنة 800 ألف جنيه؛ تجاوزت اليوم المليون و100 ألف جنيه.

وبيّن أحمد موسى، أن هناك أزمة في إطارات السيارات؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، موضحا أن إطار السيارة الواحد، ارتفع من 7 آلاف جنيه إلى 11 ألفا.

وأكد أحمد موسى أن أسعار السيارات أصبحت «نار» والجميع يتاجر ويستغل الموقف، مردفا: «لو حبيت تشتري قطع غيار عايز واسطة، لسه صديق عزيز علي كان بيقول لي عاوز يبيع عربيته بـ250 ألف، جاله 420 ومش عارف يجيب حاجة بدالها».