من الأقصر .. نجم بوليود أنيل كابور برفقه زوجته سونيتا

حرص نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، على زيارة مدينة الأقصر مع زوجته سونيتا كابور وذلك بعد زيارتهما للاهرامات صباحا.

وحرص أنيل كابور على زيارة عدد من الأماكن هناك والاستمتاع بالمناظر الجميلة.



أنيل كابور وزوجته في مصر



حرص نجم بوليوود أنيل كابور، على زيارة أهرامات الجيزة خلال جولة سياحية له في مصر، بصحبة زوجته سونيتا، التي تصمم أزياء أشهر الأفلام العالمية.



ونشر أنيل كابور ، عدة صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من زيارته للأهرامات بصحبة زوجته سونيتا.



وعلق أنيل كابور على الصور، قائلا: «يد في يد نصنع الذكريات معًا في كل مكان نزوره»، وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات والتعليقات من معجبي ومحبي أنيل كابور.