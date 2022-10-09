محافظ بورسعيد: الدولة أنفقت المليارات لإقامة بنية تحتية جيدة لأبنائنا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمناقشة التنسيقات الخاصة بتقديم ابناء محافظة بورسعيد لمسابقة "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، التي تنطلق كل عام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وتحت اشراف وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتورة هبة يوسف منسق عام المسابقة في محافظة بورسعيد، ودكتورة جهان المالكي مدير مديرية الثقافة ومحمد الدسوقي مستشار المحافظة للثقافة، والمخرج عمرو عجمي وعدد من مديري إدارات ديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية أنفقت المليارات لآقامة بنية تحتية جيدة لأبناءنا، و نمتلك حاليا العديد من الإمكانيات والوسائل والبنية التحتية التي تساهم في دعم أبناءنا قادة المستقبل وتوفر لهم المناخ الملائم للابتكار والإبداع لأبناء بورسعيد، واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من دكتورة هبه يوسف منسق عام المسابقة في محافظة بورسعيد، حول ٱليات التقديم في المسابقة، والمجالات والفروع والفئات العمريةز

أشارت دكتورة هبه يوسف إلى أن المسابقة سوف تنطلق في نوفمبر القادم حتى نهاية مارس، وترتكز أهدافها على ابراز العناصر الموهوبة وأصحاب الابتكارات من الأطفال، لتوفير البيئة المناسبة لهم و تعليمهم وتدريبهم بالشكل الأمثل ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة من الجهات التعليمية والتنفيذية والفنية والثقافية بمحافظة بورسعيد، على أن تعقد شهريا لمتابعة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بالتقدم للمسابقة، كما وجه ايضا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، واختيار عدد كبير من النماذج الموهوبة من أبناء بورسعيد في كافة المجالات، مع تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة خلال سير عملية التقدم للمسابقة، كما شهد اللقاء استعراض مقترحات اللجنة المشكلة للتقدم في المسابقة.