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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر الصور الأولى لضحايا حادث طريق 36 الحربي بالإسماعيلية

احد الضحايا
احد الضحايا

لقي شخصان بينهما طالب جامعي مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق ٣٦ الحربي بالإسماعيلية.

وحصل صدي البلد علي صور ضحايا الحادث الأليم.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا يفيد مصرع محمد سيد عبد العظيم، ٢٢ عاما، طالب كلية لغة عربية جامعة الأزهر، مقيم بابو صوير البلد، والذي وصل إلي المستشفي مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف في المخ والبطن وكسر الساقين، وحمد السيد، ٣٠ عاما، مزارع، اثر ادعاء تصادم سيارة رقم ٩٦٨٣ و أ ر ملاكي فيرنا مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية  عند مفارق سامي سعد بدائرة ابو صوير.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

الاسماعيلية جامعة الأزهر مستشفي محمود عاشور حادث تصادم سيارة

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