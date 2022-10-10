ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته في فيلم "فضل ونعمة"

كشف الفنان ماجد الكدواني، كواليس شخصيته في فيلم "فضل ونعمة"، والذي تم عرضه الأيام القليلة الماضية في دور العرض السينمائي.

وقال ماجد الكدواني، في تصريحات تلفزيونية، إن أكثر ما جذبه للشخصية هو بساطتها: فضل بسيط وده اللي شدني للشخصية، لأني كنت مهتم إني أقدم شخصية شبهنا كلنا من الطبقة المتوسطة اللي كلنا منها".

وتابع قائلاً: “كنت قلقان إن الشخصية تكون هادية أكتر من اللزوم، وكنت مهتم إني أقدم سينما للعائلة، لأن الناس عندها حنين للسلام والبيت والدفا، وده كان الدافع النفسي الأول بالنسبة لينا كلنا، واكتشفت إن دي جملة مشتركة من التعليقات اللي بتيجي على الفيلم إنه فيلم عائلي ولكل الأعمار”.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»:

تدور أحداث «فضل ونعمة» في إطار كوميدي تشويقي، إذ تجتمع الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، في عمل فني واحد، وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات «فاروق»، الذي يجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

فيلم فضل ونعمة:

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا، بينهم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة لضيف الشرف محمد ممدوح.