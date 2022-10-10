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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث دهس بولاية كولورادو الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون بعدما دهس سائق بسيارة رباعية الدفع حشدا خارج مطعم في مدينة غولدن بولاية كولورادو الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

 

وقال مكتب قائد الشرطة المحلية إنه عندما وصل الضباط إلى المطعم، كان أحد الضحايا فاقدا للوعي وأعلن عن وفاته لاحقا في موقع الحادث، فيما نقل أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، إلى مستشفى محلي، وظل ثلاثة آخرون مصابون بجروح طفيفة في مكان الحادث لإجراء مقابلات مع الضباط والمحققين".

 

وأفاد شهود عيان بحدوث مشاجرة خارج المطعم قبل الحادث شارك فيها شخص يدعى روبن ماركيز (29 عاما) وبعض الضحايا. وبعد قيام موظفي المطعم بالفصل بين الطرفين، قام ماركيز بأخذ سيارته من مرأب للسيارات أمام المطعم وقادها عمدا باتجاه الضحايا حيث صدم ما لا يقل عن 8 أشخاص، بما في ذلك عاملو المطعم، حسبما ذكر المكتب.

 

وتم رصد سيارة المشتبه به في وقت لاحق في المنطقة، وبمساعدة إحدى الدوريات، تم إيقاف السيارة واحتجاز ماركيز وراكبين آخرين.

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