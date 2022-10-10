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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: تجارب الصواريخ الباليستية المتكررة لكوريا الشمالية لا يمكن التسامح معها

صدى البلد

 صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين، بأن تجارب الصواريخ الباليستية المتكررة من جانب كوريا الشمالية "لا يمكن التسامح معها".


وأضاف كيشيدا - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ - أن "الأعمال الاستفزازية المختلفة لكوريا الشمالية تنتهك بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي".


وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها أجرت محاكاة لضربات "نووية تكتيكية" خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونج أون شخصيا، ردا على التهديد العسكري من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الوكالة الرسمية لبيونج يانج، أن "وحدات الجيش الشعبي الكوري المعنية بالأسلحة النووية التكتيكية أجرت مناورات عسكرية من 25 سبتمبر الماضي إلى 9 أكتوبر الجاري من أجل الوقوف على قدرة الردع الحربي والهجوم النووي المضاد للبلاد وتقييمها، مما يأتي بمثابة تحذير شديد إلى الأعداء".
 

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