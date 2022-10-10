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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. مصر تدعو الأمم المتحدة لتحديد موقفها من حكومة الدبيبة في ليبيا وترقب لاجتماع بوتين بعد تفجير جسر القرم

صدى البلد

شكري: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها
شولتس وبايدن: تهديدات الكرملين النووية "غير مسؤولة"
بوتين: تفجير جسر القرم "عمل إرهابي" نفذته المخابرات الأوكرانية
الرئيس اللبناني: هوكشتاين سيرسل الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات
إعادة توصيل الكهرباء لمحطة زابوريجيا الأوكرانية
قتلى بانفجارات ضخمة في كييف.. والقصف طال جوار مكتب زيلينسكي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير خارجية مصر سامح شكري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياديس، حيث قال إنه على الأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا، مضيفًا: "ذه الحكومة أتت وفقا لاتفاق وتفاهم تم صياغته واعتماده من قبل الأمم المتحدة وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته وصاغته من اتفاق واضح ضمن منتدى الحوار الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاضطلاع بمدة ولايتها وبمهمة محددة وهي الوصول الى نهاية المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي وهي المسؤولية التي لم تضطلع بها".

وأضاف أن الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز على أي قدر من الشرعية، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات. وأضاف أن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين أبلغه في اتصال هاتفي بأنه تم تحديد الملاحظات بشأن الاقتراح.

دوليًا، قالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز أكد التهديدات النووية الأحدث الصادرة عن الكرملين "غير مسؤولة" وأن قرار روسيا بالتعبئة الجزئية "خطأ فادح"، حسب بيان للحكومة الألمانية، واتفقا على عدم القبول نهائيا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، واصفين ذلك بأنه تصعيد إضافي.

وأشارت "الوطن" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا يوم السبت بجسر القرم، واصفا ما حصل بإنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية". وأضاف: "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف الى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".

ولفتت "الجريدة" إلى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أعلن تمت إعادة توصيل خط كهرباء يتصل بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد انقطاعه بسبب القصف يوم السبت، مضيفًا: "يؤكد فريقنا في زابوريجيا أن خط الكهرباء الذي انقطع السبت جرت استعادته وإعادة توصيل المحطة بالشبكة"، مكررًا دعوته إلى إقامة منطقة حماية أمنية في محيط المحطة.

وأشارت "الأنباء" إلى سقوط قتلى وجرحى، صباح الاثنين، من جراء انفجارات ضخمة ضربت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس، فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره. وطال القصف أيضا شارع فلاديميرسكي غير بعيد عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما قال مسؤول أوكراني.

 

 

مصر الأمم المتحدة سامح شكري الكويت صحف الكويت الدبيبة ليبيا بوتين القرم

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