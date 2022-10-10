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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل ونعمة يتصدر بفارق عن كيرة والجن.. إيرادات السينما أمس

فضل ونعمة
فضل ونعمة

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الأحد، وذلك من خلال التقرير التالي.

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 353,959  ألف جنيه ليحتل المركز الأول.  

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام. 

فيلم “أشباح أوروبا” حقق 39,302 ألف جنيه.

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

“تسليم أهالي" 

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ليلة أمس، 26,468 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

وفقا لإيرادات السينما.. كيرة والجن يعود للصدارة ويزيح أعمال دنيا وهيفاء

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فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 69,286 ألف جنيه في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

“عمهم” 

حقق فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام،48,188 الف جنيه.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

 

فيلم “بحبك”

حقق فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، إيرادات في شباك التذاكر،  35,639 الف  جنيه.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

 

الايرادات هيفاء وهبي دنيا سمير غانم محمد ممدوح هنا الزاهد كيره والجن فيلم فضل ونعمة

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