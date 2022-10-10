أول أوبئة الشتاء.. تفشي مخيف لأنفلونزا الطيور وإعدام 80 ألف دجاجة بإنجلترا

إعدام 80 ألف دجاجة

تشهد عدد من دول العالم، تفشي غير مسبوق في مرض "إنفلونزا الطيور"، ومن بينها المملكة المتحدة التي اتخذت إجراءات مكثفة لمنع انتشار مرض "إنفلونزا الطيور" بعد اكتشاف 161 حالة من المقرر إعدامها.

انتشار إنفلونزا الطيور في هولندا

لكن لم يتوقف الأمر عند حدود المملكة المتحدة، ووفقا لموقع "دويتش نيوز" قالت وزارة الزراعة في نهاية الأسبوع إن نحو 80 ألف دجاجة في مزرعة فروج في وادينكسفين تم إعدامها في أعقاب تفشي إنفلونزا الطيور.

وبسبب النفوق ، يرتفع العدد الإجمالي للطيور المصابة منذ بدء الوباء قبل عام إلى 4.6 مليون طائر على الأقل.

أوروبا تستعد لإنفلونزا الطيور

من جانبها، قالت وكالة سلامة الغذاء التابعة للاتحاد الأوروبي إن أوروبا شهدت أسوأ حالات إنفلونزا الطيور على الإطلاق هذا العام ، حيث تم إعدام ما يقرب من 50 مليون دجاجة ، وإن استمرار انتشار أنفلونزا الطيور خلال الصيف زاد من خطر انتشار العدوى في الموسم المقبل.

يعد انتشار أنفلونزا الطيور مصدر قلق للحكومات بسبب إمكانية فرض قيود على التجارة وخطر انتقال العدوى من البشر.

سبب انتشار إنفلونزا الطيور

بدأت جائحة إنفلونزا الطيور H1N1 في الولايات المتحدة في أوائل عام 2009. ومنذ ذلك الوقت، انتشرت بسرعة إلى 214 دولة ومنطقة.

تقدر منظمة الصحة العالمية العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في جميع أنحاء العالم بما بين 700 مليون و 1.4 مليار ، مع ما يقدر بنحو 18500 حالة وفاة مؤكدة ، على الرغم من أنها تقول إن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يتراوح بين 150.000 و 575.000.

ووفقا لـ “جلوبال تشاينا ديلي” ليست كل أشكال أنفلونزا الطيور قاتلة للإنسان ، فهي تعتمد على السلالة، لكن يبدو الآن أن تفشي إنفلونزا الطيور في أوروبا سببه H5N1 ، وقد أخطرت الوكالة الفيدرالية الكندية لفحص الأغذية المنظمة العالمية لصحة الحيوان بأنها أكدت وجود أنفلونزا الطيور H5N1 شديدة الإمراض في أراضيها.

في جميع أنحاء العالم ، تم الإبلاغ عن 863 حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 في 18 دولة ومنطقة بين يناير 2003 و 31 مارس 2022 ، بما في ذلك 455 حالة وفاة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.