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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 300 جنيه فقط .. شروط وخطوات إنشاء «مزرعة مواشي»

مزرعة ماشية
مزرعة ماشية

يعد إنشاء مزرعة مواشي من أكثر المشروعات رواجا بالقري المصرية خاصة للمربين، وتتولى وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقديم تسهيلات لإنشاء تلك المشروعات .

وينشر موقع "صدى البلد" شروط إنشاء مزرعة مواشي 

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الشروط والأوراق المطلوبة لـ إنشاء مزرعة دواجن جديدة

1- التوجه إلى مديرية الزراعة أو الإدارة الزراعية التابع لها موقع مزرعة المواشي.

2- تقديم طلب تشغيل مزرعة المواشي  لإجراء المعاينة على أرض الواقع من قبل لجنة متخصصة من وزارة الزراعة .

3- معاينة اللجنة للمزرعة والحصول على الموافقة عليها 

4- دفع الرسوم المطلوبة للحصول على موافقة التشغيل 

5- الحصول على ترخيص تشغيل مزرعة المواشي خلال فترة تتراوح من 15 لـ 20  يوما إذا لم يكن هناك عوائق أو ما يمنع تشغيلها 

المستندات المطلوبة :

- طلب الحصول على ترخيص التشغيل

- مستند الملكية أو الإيجار لمزرعة المواشي

- ترخيص إقامة مزرعة المواشي.

الرسوم المقررة لإنشاء مزرعة مواشي 

300 جنيه لمزرعة الماشية بحيث لا تزيد عن 300 متر مربع ، ويتم إضافة 20 قرشا لكل متر مربع يزيد عن الـ 300 متر .

وكشف آخر تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة باصدار عدد 363 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تمت الموافقة على تسجيل عدد 136 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 89 محلية، 47 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار عدد 15 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

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