عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفل ملك جمال لبنان لعام 2023.

txt

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

txt

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

txt

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

txt

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد


خطفت هيفاء وهبي الأنظار في حفل ملك جمال لبنان بإطلالات جريئة و ملفتة مما أثار الجدل بين متابعيها على مواق التواصل الأجتماعي .
ظهرت هيفاء وهبي بجمبسوت أسود أتسم الجزء السفلي من التصميم بالقماش اللامع بالكامل أما الجزء العلوي كان بالقماش الستان المزين بالدانتيل مما كشف عن اناقتها.

https://www.instagram.com/reel/Cjde6mYPHQO/?utm_source=ig_web_copy_link


أما إطلالة هيفاء وهبي الثانية في حفل ملك جمال لبنان، ارتدت جمبسوت أيضا طويل وذا أكمام مشكوفة و اتسم التصميم ببطانة باللون البيج مما أثار ضجة بين متابعيها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.
 

هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي اطلالات هيفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون مطارات كبرى في أمريكا

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

موضوعات متعلقة

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

ما حقيقة انتشار حالات شلل الأطفال في مصر؟.. طيب يجيب

بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان مكشوف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفلها|شاهد

تاتو وملابس ملفتة.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نشرة المرأة والصحة.. نوع من حلاوة المولد يهدد صحتك.. فستان أثار الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

بسبب ارتباطه بالمخابرات الروسية.. ألمانيا تعتزم إقالة مسئول أمني بارز

هل يجوز منع ذهبي عن زوجي؟.. الإفتاء: الزوجة صاحبة القرار

طارق الشناوي عن اتهام روائي بالإساءة لـ أحمد زكي: ما كتبه حقيقة.. فيديو

ركود مدمر .. خبير دولى يدق ناقوس الخطر بسبب أخطاء أمريكا الاقتصادية

بـ 430 ألف جنيه .. مواصفات هوندا سيتي موديل 2022 فى مصر

قبل يوم من الانتخابات.. هاني شاكر يرد على اتهامات فساد بعض أعضاء النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

باللون الأخضر.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بدون أدوية: طرق لتقليل آثار مرض السكري

بعد وفاة طالبة.. طرق إسعاف المصاب بهبوط الدورة الدموية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

مدرس تجرد من الرحمة.. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة الدقهلية

نفسي اتحجب وبطلت أجسد هذا الدور.. صفاء جلال تكشف أسرارا لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ