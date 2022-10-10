جريئة وملفتة..إطلالات هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان تثير الجدل

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفل ملك جمال لبنان لعام 2023.



خطفت هيفاء وهبي الأنظار في حفل ملك جمال لبنان بإطلالات جريئة و ملفتة مما أثار الجدل بين متابعيها على مواق التواصل الأجتماعي .

ظهرت هيفاء وهبي بجمبسوت أسود أتسم الجزء السفلي من التصميم بالقماش اللامع بالكامل أما الجزء العلوي كان بالقماش الستان المزين بالدانتيل مما كشف عن اناقتها.

https://www.instagram.com/reel/Cjde6mYPHQO/?utm_source=ig_web_copy_link



أما إطلالة هيفاء وهبي الثانية في حفل ملك جمال لبنان، ارتدت جمبسوت أيضا طويل وذا أكمام مشكوفة و اتسم التصميم ببطانة باللون البيج مما أثار ضجة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

