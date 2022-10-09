بفستان برتقالي لافت…سالي عبد السلام تخطف الأنظار في شهر العسل بهذه الإطلالة| شاهد

شاركت المذيعة سالي عبد السلام، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة منأحدث ظهور لها خلال قضائها شهر العسل.

ظهرت سالي عبد السلام في الصور بإطلالة كاجوال، حيث فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أوتطريزات مما كشف عن رشاقتها.

لم تبالغ سالي عبد السلام في ارتداء المجوهرات و الإكسسورات، و أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وانتعلت حذاءرياضي باللون الأبيض.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التيارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

سالي عبد السلام