بفستان ملفت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات الأنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللونين الأبيض والأسود.

وانتعلت رانيا يوسف، حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع كلاتش صغير الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.