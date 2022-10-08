نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في باريس.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت جينز قصير للغاية مع توب ذا اكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي تطريزات.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.