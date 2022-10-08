أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

ورق العنب من الأكلات الشهية و اللذيذة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن لا يعرف العديد إلي أن لتناول ورق العنب أتيكيت وهناك بعض الأفعال الخاطئة التي يقوم بها البعض أثناء تناول ورق العنب.

حرصت أمينة شلباية خبيرة الأتيكيت والموضة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بـفيديو جديد يكشف عن اتيكيت أكل ورق العنب.



قالت أمينة شلباية: "أن معظم الرجال يتناولون ورق العنب بالأيد من الطبق الرئيسي بمجرد الجلوس على السفرة وهذا الامر مرفوض تماما ولا يصح".



أضافت أمينة شلباية: "من اتيكيت أكل ورق العنب هو وضع كمية قليلة من ورق العنب في الطبق الخاص بك وبجانبها سلطة الزبادي، و تناول ورق العنب بالشوكة و السكينة و ليس بالأيد أو المعلقة."



إليكم الفيديو..

https://www.instagram.com/reel/CjbHl2kjPFI/?utm_source=ig_web_copy_link