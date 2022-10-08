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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

أمينة شلباية
أمينة شلباية

ورق العنب من الأكلات الشهية و اللذيذة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن لا يعرف العديد إلي أن لتناول ورق العنب أتيكيت وهناك بعض الأفعال الخاطئة التي يقوم بها البعض أثناء تناول ورق العنب.

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حرصت أمينة شلباية خبيرة الأتيكيت والموضة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بـفيديو جديد يكشف عن  اتيكيت أكل ورق العنب.


قالت أمينة شلباية: "أن معظم الرجال يتناولون ورق العنب بالأيد من الطبق الرئيسي بمجرد الجلوس على السفرة وهذا الامر مرفوض تماما ولا يصح".
 

أضافت أمينة شلباية: "من اتيكيت أكل ورق العنب هو وضع كمية قليلة من ورق العنب في الطبق الخاص بك وبجانبها سلطة الزبادي، و تناول ورق العنب بالشوكة و السكينة و ليس بالأيد أو المعلقة."
 

إليكم الفيديو..

https://www.instagram.com/reel/CjbHl2kjPFI/?utm_source=ig_web_copy_link

ورق العنب اتيكيت أكل ورق العنب أمينة شلباية اتيكيت أمينة شلباية أكل ورق العنب

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