بمكياج لافت ومجوهرات.. زوجة عماد متعب تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

حرصت يارا نعوم زوجة لاعب كورة القدم السابق عماد متعب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة عماد متعب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.

لفتت زوجة عماد متعب الأنظار بمجموعة من الإكسسورارت والمجوهرات التي زادت من أناقتها و جاذبيتها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر أنيقة ومميزة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.