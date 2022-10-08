بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها بـ أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأثارت ميرهان حسين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الشيفون الشفاف، الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها المثالي.

وبدت ميرهان حسين في الصور حافية القدمين، وكشفت إطلالتها رسومات التاتو، تزينت ببعض لإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

اعتمدت ميرهان حسين على خصلات شعرها الأسود المنسدل على كتفيها من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها ميرهان حسين الجدل، فهي ظهرت خلال صيف 2022، بمجموعة من الإطلالات الجريئة و الملفتة التي جعلتها محط أنظار الجميع.

تعتمد ميرهان حسين على التصميمات الجريئة و الألوان الملفتة المتناسقة مع الأجواء الصيفية و التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وهي من أبرز الأسرار التي تميز إطلالات ميرهان حسين عن غيرها من المشاهير والنجوم.