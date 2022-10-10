إعلان خطير.. رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا تستعد للهجوم على أراضينا

اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم "الإثنين"، أوكرانيا بالتحضير لضربات على بلاده، وحذر مواطنيه من هجمات محتملة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا”، قال لوكاشينكو، “بالأمس، من خلال قنوات غير رسمية، تم تحذيرنا من ضربات ضد بيلاروسيا من أراضي أوكرانيا”.

وفي إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين، حذر لوكاشينكو من أن ما حدث لجسر كيرتش لن يبدو شيئا “إذا لمسوا مترا واحدا على الأقل من أراضينا بأيديهم القذرة”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن “هذه المعلومات غير صحيحة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو اليوم الاثنين، إن بلاده اتفقت مع روسيا على تشكيل قوات إقليمية مشتركة.

كان لوكاشينكو، قال إن بيلاروسيا تواجه احتمال شن هجوم نووي تكتيكي من بولندا، ردا على الكشف عن أن وارسو وواشنطن تجريان محادثات “تقاسم نووي”.

وأشار إلي أنه “سيناقش الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وقال لوكاشينكو إنه نظرا لأن بيلاروسيا لا تملك أسلحة نووية خاصة بها، فإنها تحتاج إلى اتخاذ “إجراءات مناسبة” ردا على ذلك، مضيفا أنه سيناقش ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس البولندي أندجي دودا قال لصحيفة “جازيتا بولسكا”، إن وارسو سألت الولايات المتحدة عن المشاركة في برنامجها “للتقاسم النووي”.

وقال دودا: “لقد تحدثنا إلى القادة الأمريكيين حول ما إذا كانت أمريكا تدرس مثل هذا الاحتمال. القضية لا تزال مفتوحة”.