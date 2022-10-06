مجموعات ضاربة.. تحذيرات من مواجهة عسكرية بين موسكو وبيلاروس ضد حلف الناتو

حذر وزير دفاع بيلاروس، فيكتور خرينين، من أن قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الدول المجاورة قد تتحول لقوة تواجه الجيشين الروسي والبيلاروسي.

وقال خرينين: "نقدر أن تشكيلات الناتو المنتشرة في الدول المجاورة يمكن أن تصبح أساسا لتشكيل مجموعات ضاربة ضد روسيا وبيلاروس، باعتبارها أقرب حليف لروسيا".

وفي وقت سابق، قال خرينين، إن هناك دليلًا ملموسًا على أن دول الناتو تعد بنيتها التحتية وقواتها للحرب، ولا يمكن لمينسك تجاهل عسكرة جيرانها الغربيين وتطور إجراءات الاستجابة.

وقال خرينين: “الوضع اليوم صعب حقًا. لقد حدد عدد من القادة المعادين، للأسف، من البلدان المجاورة، بالفعل أهدافهم التي يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا.. لا يمكننا ترك الأمر دون معالجة، سنستجيب بسرعة ودقة وكافية لجميع التهديدات التي يمكن أن تنشأ. لدينا القوة والوسائل".

وأضاف أن دول الناتو والدول الغربية المجاورة لـ بيلاروس، المختبئة وراء تهديد وهمي من الشرق، لا تقوم فقط بالعسكرة، بل تستعد للحرب.

وقال خرينين: "إنهم يجهزون بنيتهم التحتية، ويجهزون قواتهم.. لدينا بيانات محددة.. نحن نراقب الوضع باستمرار، ونرى ما يفعلونه.. وبناء على ذلك، نقوم بتطوير إجراءات استجابة محددة وكافية".

وفي وقت سابق، علقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، على أنباء إعلان التعبئة العامة في البلاد.

ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، هذه الأنباء بأنها “مزيفة”.