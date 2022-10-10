زواج عرفي ومادة حارقة على وجهها.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية.. فيديو

تصدرت واقعة عروس الإسماعيلية مؤشرات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تحرير العروس مها محمد محضرا ضد زوجها بعد شهور من الزواج .

وعرضت فضائية " العربية " تقريرا عن القصة الكاملة للواقعة ، التي بدأت في فبراير الماضي عندما انتشر مقطع فيديو مؤسف لـ عروس تتعرض للضرب في الشارع في يوم زفافها من زوجها ، وفقدت الوعي وسقطت ارضا .

بقع دم ومشادة كلامية

وأوضح التقرير أنه غب واقعة ضرب العريس لـ عروس الإسماعيلية تناثرت بقع الدماء على فستان الزفاف.

وتابع التقرير أنه هناك مشادة كلامية جدثت بين العروسة وشقيقة العريس خلال تواجدهم في محل تصفيف الشعر،وانحاز العريس لشقيقته وطالبته بتأديب زوجته أمام الجميع.

وأكمل التقرير أنه بعد ساعات من انتشار فيديو ضرب العريس لعروسته، انتشر مقطع فيديو آخر يظهر فيه العريس مع عروسته في المنزل، موضحين أن ما حدث سوء تفاهم وانها كانت فاقدة للوعي وأن زوجها كان يحاول إفاقتها.

تحرير محضر

وتابع التقرير أنه بعد 8 شهور من الواقعة استغاثت عروس الإسماعيلية بعد التعدي عليها من زوجها بالضرب، حيث هددها بالسلاح وإلقاء مادة حارقة على وجهها، إضافة إلى تعرضها للكثير من الانتهاكات .

وأضاف التقرير أن الخلافات بين عروس الإسماعيلية وزوجها بدأت قبل يوم الزفاف عندما أكتشفت العروس ان زوجها كان متزوج عرفيا حسب روايتها، وطلبت الطلاق إلا أن عريسها رفض وذهب إلى منزل أهلها ورفع عليهم السلاح.

وأوضح التقرير أن عروس الإسماعيلية روت مؤخرا أن الامور ساءت بعد الزواج حيث تعرضت للسب والقذف والإهانة والتعذيب، حيث كان يضربها زوجها ضربا مبرحا ، وقام بحبسها في شقة شقيقه 15 يوما، وروت العروس أن زوجها كان يقوم بضربها قبل كل وجبة،ونفت أي علاقة حب صادقة جمعتهما.