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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فضيحة فى الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

عروس الإسماعيلية
عروس الإسماعيلية

تصدرت عروس الإسماعيلية تريند السوشيال ميديا، لتاني مرة من يوم زفافها وانتشار فيديو ضربها في الشارع بفستان الفرح.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.

وحررت الزوجة الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد شهور من الزواج. 

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم. 
 

وحصل صدي البلد علي نص الاتهامات التي جاءت بمحضر الشرطة بقسم ثان الإسماعيلية ضد الزوج " عبد الله. ا"، ٢٧عام، حيث أكدت الزوجة قيام الزوج بتعريتها وهتك عرضها بالشارع أمام الجيران، وتهديدها بمياه النهار والتشويه، بالإضافة إلي حبسها واحتجازهم بدون وجه حق في شقة أخوه.


و جاء في الاتهامات، الضرب وبالشومة علي الرأس والشروع في القتل.  
 

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.


ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوجة بمنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

 

وقالت عروس الإسماعيلية أنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة اعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقعبينهما.

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