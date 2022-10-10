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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز تصريحاتها..

فشلت في الزواج وأسرتي رفضت التبرع بأعضائي.. أبرز تصريحات إلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية

الهام شاهين
الهام شاهين

عقدت النجمة إلهام شاهين  اليوم  خلال ندوة بالصالون الثقافي الذي يقيمه المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية، حيث تحدثت عن أسرار في مشوارها الفني.

 

ونرصد أبرز تصريحات إلهام شاهين خلال الندوة :

 

 

"تزوجت مرتين وفشلت، ولقيت الزواج هيعطلني زوج يقولي ماتشتغليش مسرح بترجعي الفجر وزوج يقولي ما تسافريش مهرجان ده أهميته إيه فحسيت إني هعطل نفسي وأعطل مشواري الفني".

 

_أسرتي رفضت تبرعي بأعضائي السليمة بعد وفاتي وقالولي لحظة موتك هاتكون صعبة صعبة جدًا هنستني يفصصوكي والبواقي ناخدها ندفنها".

 

_جمعت أخواتي وبلغتهم بوصيتي واجبة التنفيذ أنا عملت كده لأن بابا كان محتاج تغيير كبد ومات قبل ما يلحق وماما خافت أني اتبرعله بجزء مني واتوفى وعمره 64 سنة.

_"سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وقالولي ده صدقة جارية علي روحك وعلشان كده وثقت تبرعي صوت وصورة وفى الشهر العقاري".

 

_خاصمت محمد جلال عبد القوي مؤلف نصف ربيع الآخر فترة وقالي انتي ممثلة خبيثة ولويتي دراع الدور وخليتي الناس تحبك، وأنا فعلاً ممثلة خبيثة، وبعد سنين من الخصام قالي المؤلف هاتفضلي زعلانة أنا هاصالحك هاعملك مسلسل تاني وهتبقي انتى الزوجة اللي هيتاخد منها جوزها وهانشوف الناس هاتحب الشخصية ولا لأ وكان مسلسل قصة الأمس، ورغم أني كنت زوجة طماعة لكن برده الجمهور أحب الشخصية ومكرهاش".

 

_جوايا محامي بيدافع عن الشخصية اللي بقدمها إلا طبعًا شخصية أم جهاد زعيمة داعش شخصية صعبة وعنيفة والحمد لله الناس كرهتها.

 

راضية عن مشواري الفني قدمت 101 فيلم ولم أحصر نفسى فى أدوار معينة ورفضت ده وتفاجأت أني قدمت الشر والطيبة، الشخصية المثقفة والجاهلة، العالمة والمجنونة والمعاقة ذهنيًا وعضوة مجلس الشعب وخريجة سجون وكل مرة كنت أفاجأ نفسي قبل الجمهور".

 

فيلم حظر تجول كان مختلفا وجديدا وقدمت 26 مسرحية وحوالي 50 مسلسلاً آخرها مسلسل بطلوع الروح وطلع روحي فعلاً لأنه متعب جسديًا ونفسيًا، قدمت فيه شخصية زعيمة لداعش مع المخرجة الرائعة كاملة أبو ذكرى وفرحانة أنها هاتتكرم في مهرجان القاهرة".

_أنا جاية عشان أقول ل محمود حميدة  أني بحبه أوى إنسانيًا وبحترمه فنيًا ومحمود صديق العمر كله، فمن البدايات وعملنا الكثير من الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام، واتذكر في فيلم دانتيلا لما كنا بنتخانق أنا ويسرا عليه وجاتلنا كريزة ضحك وإيناس الدغيدي قالت هتبوظولي الفيلم عشان أصحاب وفركشنا التصوير يومها ومكملناش

إلهام شاهين النجمة الهام شاهين مهرجان الاسكندرية أبرز تصريحات إلهام شاهين

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