خلال جلسة "تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والمصرفي" ضمن مؤتمر CEO Women.. تواجد السيدات في البنوك يبدأ بتمكينهن من بداية السلم الوظيفي

القطاع المصرفي يتخذ خطوات ايجابية لدعم تمكين المرأة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اجراءات لدعم المرأة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة



اتفق المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر المديرات التنفيذياتًWomen CEO تحت عنوان "تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والمصرفي" على أن تواجد السيدات في القيادة التنفيذية يبدأ من تعيينها في السلم الوظيفي من بدايته، إضافة إلى أهمية تواجد تمويلات موجهة لمشروعات السيدات.



قال باسل الحيني – رئيس أحد الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إن القطاع المصرفي من القطاعات الزاخرة بالعنصر النسائي، مشيرًا إلى أن وجود العنصر النسائي يحسن من ربحية المؤسسات سواء في المناصب القيادية أو التنفيذية، مؤكدًا على ضرورة أن تتخذ المرأة من المكانة التي تستحقها دون نظرة "تفضل" من المجتمع.



وأضاف أن الشمول المالي لا يتعلق بالخدمات المصرفية فقط، وإنما بإمكانية وصول السيدات المصريات إلى المناصب القيادية في القطاع المالي والمصرفي في الوقت نفسه.

وأكدت غادة حسين محمد البيلي، رئيس أحد البنوك الخاضة ن الاجتهاد في العمل يسمح للسيدات بالوصول إلى المناصب القيادية والعمل ضمن فريق وتقديم قيمة مضافة للعمل فإن السيدات يمكنهن المساهمة في اتخاذ القرار لتحقيق نتائج إيجابية.

أوضحت أن القطاع المصرفي اتخذ خطوات إيجابية نحو دعم تمكين المرأة سواء من ناحية تمثيل السيدات في مجالس إدارات البنوك أو تأهيل السيدات لتولي مناصب قيادية من خلال حوكمة مجالس الإدارة ملزمًا البنوك بتمثيل سيدتين على الاقل في المجالس، وبلغ حجم مساهمتهن في المجال 11%، ونسعى لوصولها إلى 30% بحلول 2030. وأكدت على أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ برامج تدريبية للصفوف الثانية في الإدارات للسيدات بما يدعم تواجدهن في الصفوف الأولى من القيادات خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالتمويلات التي يقدمها البنك، أشارت إلى أن 25% من مشروعات التمويل متناهي الصغر التي يمولها البنك مملوكة للمرأة.

ومن جانبه، قال شريف سامي – رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية ورئيس البنوك الخاصة أن البنوك هي الأفضل في تمثيل المرأة بين القطاع المالي بصفة عامة في حالة المقارنة بشركات أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على عدد الموظفين من البداية وليس في قمة الهرم الوظيفي حيث تمثل القاعدة المدخل الأساسي للتعرف على شكل المستقبل الوظيفي في النهاية. وشدد على ضرورة التعامل مع قضية توظيف المرأة من الأساس.

وأوضح أن البنك التجاري الدولي يضم سيدتين في مجلس الإدارة، وتتواجد به الكثير من السيدات في القيادات والإدارات المختلفة إلى جانب خروج نسبة غير قليلة من القيادات النسائية في البنك في عدد كبير من الشركات والبنوك.

من ناحية أخرى أشاد بنوعية من المنتجات الموجهة إلى السيدات في القرى على وجه الخصوص مثل التمويل الجمعي للسيدات والذي تقوم به البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر للمرأة بشكل خاص.

من ناحيتها قالت ريم السعدي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك الأوروبي يعمل في مصر منذ 10 سنوات، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشورعات التي تديرها السيدات، مشيرة إلى أن التحديات واحدة على الجميع سواء للسيدات أو الرجال فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن البنك دعم حوالي 1300 مشروع بقيمة 800 مليون دولار سواء للشركات مباشرة أو للبنوك لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة موضحة أن المشروعات متناهية الصغر تركز بشكل كبير جدًا على السيدات فيما تشهد الشركات المتوسطة (التي تحقق 50 مليون يورو مبيعات) مشاركات صغيرة جدًا للسيدات مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في التركيز على النماذج الناجحة من هؤلاء السيدات.

كما طالبت بأهمية تمكين السيدات للوصول إلى المناصب القيادية بناءً على كفاءتها وليس فقط لمجرد تحقيق المطلوب من الهيئات كنوع من الإجبار او الالتزام بالقوانين الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي.

من ناحيتها أشارت ملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، إن معظم غير المشمولين بالخدمات المصرفية هن من السيدات، بالإضافة إلى تخوفهن من الحصول على التمويلات من البنوك والمؤسسات التمويلية مبينة أنه وفقًا لدراسة أصدرتها فيزا مؤخرًا فإن 80% من السيدات صاحبات الأعمال في مصر لديهن مشكلة في الاقتراض بل يفضلون الاعتماد على المدخرات في تدشين مشروعاتهن. وأضافت أن 70% يرون أن الضغط المجتمعي حول دور المرأة يضعهن في مكان محدد ونوعية معينة من المشروعات ، وتطرقت إلى برنامج فيزا She’s Next الذي تم إطلاقه في 4 دول عربية، وكان من المفاجئ أن البرنامج شهد تقديم 155 شركة مملوكة لسيدات من قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجياـ، الصناعات الحرفية، والتكنولوجيا.

أشارت إلى أن معظم السيدات لا ينظرن فقط للمنح وإنما للدعم الفني المقدم من المبادرة حيث تحتاج السيدات بنسبة كبيرة إلى الدعم الفني والتدريب إلى جانب الخدمات المالية والمنح والتمويلات.

وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO Women اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو المؤتمر الأول من نوعه لتمكين ودعم المرأة المصرية والعربية، والذي يهدف إلى تعزيز المكانة الريادية التى وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وذلك اتساقًا مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وشهد مؤتمر CEO Women حضور عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية الهامة، وقام بإلقاء الكلمات الافتتاحية كل من الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وقامت بإلقاء الكلمة نيابة عن سيادته معالي الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار الوزيرة للمجلس القومي للأجور نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسعادة الأستاذة إسراء منصور عسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية والسيدة كرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية والدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى كلمة الشركة المنظمة للمؤتمر أون إير جروب والتي القتها الدكتورة منى مراد، أمين عام المؤتمر والمدير التنفيذي للشركة المنظمة، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

ويهدف مؤتمر CEO Women للاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية. وتعد المملكة العربية السعودية هي ضيفة الشرف للنسخة الأولى من المؤتمر لتسليط الضوء على الجهود المتواصلة والمثمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجالات المتنوعة وذلك في إطار الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات المهمة في البلاد، وإشراكها في الحراك التنموي لبرامج «رؤية 2030».

وتتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات عدة حول المرأة المصرية والعربية ودورها في مختلف المجالات وذلك في إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة الاقتصادي في المنطقة العربية. ويشمل المؤتمر جلسات نقاشية تتناول فرص المرأة في قطاعات محددة كالقطاع المصرفي والمالي في جلسة بعنوان "تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعي المصرفي والمالي"، وجلسة "القيادة التنفيذية للمرأة في القطاع الخاص والعام نحو تنافسية عالمية".

بالإضافة إلى جلسة نقاشية أخرى تتناول فرص التعليم للمرأة بعنوان "التعليم وبرامج التأهيل الإداري ومشروعات التنمية المستدامة" واستعراضًا لجهود قطاعات التحول الرقمي ومشاركة المرأة بها، ستناقش الجلسة الأخيرة "تعزيز الفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستقبل التكنولوجيا المالية".