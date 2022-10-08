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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ8 الاف سيدة ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة" بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، من خلال القوافل الطبية التي تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

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وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 8 الاف و547 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر سبتمبر الماضي واضاف انه تم تقديم الخدمات الطبية لـ   995 ألف و509 سيدة منذ انطلاق المبادرة.

من جانبه، اوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية  بالمحافظة ان المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل  سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي ، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

المنيا محافظ المنيا المبادرة الرئاسية اللواء اسامة القاضي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

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