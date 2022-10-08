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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للصيانة الدورية.. قطع مياه الشرب عن مدينة المنيا الجديدة لمدة 12 ساعة

قطع مياة الشرب بالمنيا
قطع مياة الشرب بالمنيا الجديدة

أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة قطع مياه الشرب الساعة الواحدة  صباحا فجر  الأحد 9 أكتوبر الجاري حتى الساعة الثانية ظهر الأحد من نفس اليوم وذلك لغسيل وتطهير المروقات بمحطة مياه الشرب بالمدينة.

وأهاب جهاز مدينة المنيا الجديدة في بيان له بالمواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لتدبير  احتياجاتهم من مياه الشرب لحين انتهاء عملية الغسيل مؤكدا أن جميع الأجهزة ستبذل قصارى جهدها لتقليل فترة الانقطاع وسرعة طخ المياه فور الانتهاء من عملية الصيانة والتطهير.

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وقال جهاز مدينة المنيا الجديدة إن هذا الإجراء يأتي ذلك في إطار  الصيانة المستمرة والدورية لمنظومة المرافق بالمدينة من أجل الحفاظ على كوب مياه نظيف للمواطنين. 

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