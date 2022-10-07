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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

محافظ المنيا يهنئ
محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي الشريف

أرسل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

 وجاء نص التهنئة كالتالي "يٌطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. 

وإننا نستلهم من هذه الذكري العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء، و نستوحي من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال والقدوة الحسنة، وإرساء قيم الحق والعدل والخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة". 

نسأل الله عز وجل أن يُبارك جهودكم العظيمة ويُسدد خطاكم في مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم والرخاء والأمن والسلام وفقكم الله عز وجل إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

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كما بعث محافظ المنيا، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة المنيا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.
 

المنيا الرئيس السيسي محافظة المنيا اللواء اسامة القاضي ذكرى المولد النبوي الشريف

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