نادي المنيا الرياضي يحيي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف

أقام نادي المنيا الرياضي حفل بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا ومؤسسة عين الحياة.

شهد الحفل إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية خلال الفقرات الفنية المتنوعة، والتى تضمنت اسكتش مسرحي بعنوان ”ليلة جه فيها القمر" ومسابقة دينية لفريق مؤسسة عين الحياة، وفقرات أخرى لفريق الفنون الشعبية لقصر الثقافة شملت فنون التحطيب ورقص التنورة، ثم فقرات غنائية وموسيقية للفرقة القومية للموسيقى العربية.

وأكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الادارة والمشرف على النشاط الثقافي و الفني والاجتماعي بنادي المنيا، على الحرص الكبير التي توليه الادارة لإحياء المناسبات الدينية والوطنية؛ لتعريف ابناء الجمعية العمومية بإنجازات الجيش المصري وبتاريخ مصر الديني والقومي عبر عقد الندوات والحفلات والعروض المسرحية.