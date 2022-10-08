عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي المنيا الرياضي يحيي ذكرى انتصار أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف

حفل نادى المنيا الرياضي
حفل نادى المنيا الرياضي

أقام نادي المنيا الرياضي حفل بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا ومؤسسة عين الحياة.

شهد الحفل إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية خلال الفقرات الفنية المتنوعة، والتى تضمنت اسكتش مسرحي بعنوان ”ليلة جه فيها القمر" ومسابقة دينية لفريق مؤسسة عين الحياة، وفقرات أخرى لفريق الفنون الشعبية لقصر الثقافة شملت فنون التحطيب ورقص التنورة، ثم فقرات غنائية وموسيقية للفرقة القومية للموسيقى العربية.

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

سيناء أرض الفيروز..سلسلة ندوات بجامعة المنيا عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر

وأكدت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس الادارة والمشرف على النشاط الثقافي و الفني والاجتماعي بنادي المنيا، على الحرص الكبير التي توليه الادارة لإحياء المناسبات الدينية والوطنية؛ لتعريف ابناء الجمعية العمومية بإنجازات الجيش المصري وبتاريخ مصر الديني والقومي عبر عقد الندوات والحفلات والعروض المسرحية.

المنيا الفنون الشعبية سبأ أعضاء الجمعية العمومية ذكرى إنتصار أكتوبر المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

ترشيحاتنا

معدل البطالة في أمريكا يهبط إلى 3.5%.. والفيدرالي مستمر في رفع الفائدة

علاقتها بحسن شحاته وقرار ندمت عليه .. عايده رياض تكشف أسرار حياتها

كاتبة عن فوز آني إرنو بنوبل للأدب: الأقرب للمصرية ميرال الطحاوي|خاص

فيديو عبر الفيس بوك يكشف قيادة سائق برعونة بطريق القاهرة الإسماعيلية

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

5 طرق لمنع تسوس الأسنان دون التخلي عن الرغبة في تناول الحلويات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جرئ.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بهذه الإطلالة |شاهد

بـ 10جنيهات.. أقوى عشب لزيادة الخصوبة للرجال وفرص الحمل للنساء

بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

فيديو

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ