مسعف وسائق يعيدان250 ألف جنيه لمندوب مبيعات أصيب في حادث بالمنيا.. صور

عثر جرجس عوض نحيب وعمر مرسال رزق طاقم الاسعاف بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم بالمنيا على مبلغ 250 ألف جنيه بحورة مندوب مبيعات وسائق في حادث انقلاب سيارة مستلزمات طبيه تابعه لإحدى الشركات.

وقال جرجس عوض وعمر مرسال طاقم سيارة الإسعاف رقم 938 تمركز بوابة الرسوم إنهم تلقوا إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة د. ب 5462 نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم ما أسفر عن إصابة كل من الشحات على وحسن محمد وعلى الفور تم إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعايه الصحيه لهم وتم العثور على 250 ألف و545 جنيه وتم تسليمها بمحضر شرطة بمركز شرطة المنيا.

وأكد الطاقم الطبى انهما لم يحصلا على اية مبالغ وهدفهم رضا الله سبحانه وتعالى وتأدية عملهم على أكمل وجه دون مقابل من أحد.

يذكر أن العاملين بمرفق إسعاف المنيا مشهود لهم بالنزاهة والأمانة حيث سبق ورد عشرات المسعفين والسائقين بالمرفق أموال ومصوغات ذهبية يتم العثور عليها أثناء إنتقالهم إلي أماكن وقوع الحوادث لنقل المصابين إلي المستشفيات وإسعافهم، حيث يتوجهون إلي نقاط الشرطة الكائنة بالمستشفيات لتسليم الأمانات التي يتم العثور عليها.

وعثر المسعف رياض فوزى بفرع هيئة إسعاف مركز أبوقرقاص خلال الأيام الماضية على مبلغ 133 ألف جنية داخل سيارة ربع نقل في حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص وقام بتسليمها إلي نقطة شرطة المستشفي العام بالمنيا تمهيدا لرده لأصحابه.

ميعفان يعثران على مبلغ 250 ألف جنبه