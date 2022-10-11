مشروب في منزلك.. يخلصك من السيليوليت واحتباس السوائل والسموم

فوائد مغلي البقدونس للتنحيف وخسارة الوزن كثيرة، فهو من أغني الاغذية بالفوليك اسيد وفيتامينC،و تناوله بصورة يومية يساعد على الشعور المستمر بالراحة ويمنع الجسم من زيادة الوزن.

عددت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد مغلي البقدونس للتنحيف والتخلص من احتباس السوائل والسموم والسيليوليت.. وهي :

*يخلص الجسم من الماء الزائد الموجود بالجسم وهو من أهم الأسباب التي تساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجزء السفلي، وحدوث مشكلة السيليوليت، فهو يقوم بطرد الماء الزائد، حيث يعتبر مدرا قويا للبول.

*تناول مغلي البقدونس كل صباح يساعد على تقليل الشهية، وتجنب تناول الكثير من الطعام.

*من أهم فوائد مغلي البقدونس للتنحيف قدرته على إذابة الدهون المتواجدة في منطقة البطن، حيث تعتبر من أصعب الدهون الموجودة في الجسم.

*تناول نصف كوب من مغلي البقدونس بصورة يومية يوفر للجسم احتياجه من الحديد وفيتامين A وفيتامين C وفيتامين B9 وفيتامين K.

* يحتوي على نسب هائلة من مضادات الأكسدة، إلى جانب خصائصه الكثيرة في مكافحة السرطان وقلة سعراته الحرارية.

*من الممكن أن يتم إضافة البقدونس إلى الكثير من الوجبات الغذائية، وبذلك تتمكن من تقليل الوزن بكل أمان.

*فوائد مغلي البقدونس لا تتوقف إلى هذا الحد، حيث إن له قدرة هائلة في الحد من آلام ما قبل الدورة الشهرية والعمل على تنظيم الهرمونات لدى المرأة.

**طريقة مغلي البقدونس للتنحيف:

*إحضار نصف حزمة من البقدونس المغسول، وإحضار عصير ليمونة كاملة، مع كوب كبير من الماء.

*في البداية نقوم بفرم البقدونس، حتى يصل إلى النعومة، ثم نقوم بوضع البقدونس في كوب نظيف.

*وضع كوب من الماء على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم نصب كوب الماء المغلي على قطع البقدونس داخل الكوب، ثم نضيف عصير الليمون.

*يتم ترك البقدونس حتى يصبح دافئا بنسبة قليلة وبعدها نقوم بتناوله، للوصول إلى أفضل وأسرع نتيجة يجب تناول هذه الوصفة بصورة يومية على الريق.

ويمكن تناوله بعد الوجبات بساعة ونصف.