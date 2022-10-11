أخبار الفن: ظهور عبلة كامل بعد غياب و أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن عبلة كامل وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب :

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل بعد ظهورها بملابس العمرة في صورة تداولها الكثيرون.

فى أول رد لها بعد الصلح مع حسام حبيب ، نشرت شيرين عبد الوهاب عبر ستوري صفحتها على إنستجرام بيانا خاص بها .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد غياب فترة طويلة بعيدا عن الإعلام .

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا منذ قليل أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

حل النجم مصطفى حجاج ضيفا على موقع صدى البلد ، وذلك لتكريمه عن اعماله الأخيرة والتي كان اخرها اغنية غربلت البر كله.