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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ظهور عبلة كامل بعد غياب و أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن عبلة كامل وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب :

 

 

بعد ظهورها بملابس العمرة.. حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

 

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل بعد ظهورها بملابس العمرة في صورة تداولها الكثيرون.

 

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

 

فى أول رد لها بعد الصلح مع حسام حبيب ، نشرت شيرين عبد الوهاب عبر ستوري صفحتها على إنستجرام بيانا خاص بها .

 

بملابس العمرة.. أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء طويل

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد غياب فترة طويلة  بعيدا عن الإعلام .

 

مفاجأة.. تصالح شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا منذ قليل أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

مصطفى حجاج: شعرت بضياع الأمل بعد " يامنعنع" ونكت أحمد سعد بتعجبني

 

حل النجم مصطفى حجاج ضيفا على موقع صدى البلد ، وذلك لتكريمه عن اعماله الأخيرة والتي كان اخرها اغنية غربلت البر كله.

عبلة كامل شيرين عبد الوهاب حسام حبيب تصالح شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

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