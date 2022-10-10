بعد ظهورها بملابس العمرة.. حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل بعد ظهورها بملابس العمرة في صورة تداولها الكثيرون.

حقيقة اعتزال عبلة كامل

وفي وقت سابق رد الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل ونفى كافة الأنباء والشائعات التي ظهرت المتعلقة باعتزالها، مؤكدا أن القرار في يدها وهى من تقرر الاستمرار أو الاعتزال.

ولا تمتلك الفنانة عبلة كامل أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن رقم هاتفها لا يعرفه سوى المقربين منها، أما باقي أصدقائها فيطمئنوا عليها عن طريق الفنان أحمد كمال.

وأحد أسباب تكرار الشائعات حول عبلة كامل هو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل شخصيتها، وتتحدث بتصريحات على لسانها.

صورة عبلة كامل بملابس العمرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنان عبلة كامل بعد غياب فترة طويلة واختفاء بعيدا عن الاعلام .

وظهرت عبلة كامل خلال الصورة وهي في المطار وعائدة من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معلوم للجمهور.

وتسائل الجمهور واصبح في حيرة حول هوية الشاب حيث رجح البع انه احد جمهورها او انه زوج احد ابنتيها .

إسعاد يونس تحاول استضافة عبلة كامل مئات المرات

فنانة احتلت مكانة كبيرة في قلوب الملايين من جماهير السينما والدراما المصرية، حتى أنهم تقبلوها في جميع الأدوار الفنية التي قدمتها الطيب منها والشرير، الدرامي والكوميدي.

برعت الفنانة القديرة عبلة كامل في تقديم الأدوار الفنية المتنوعة، إلا أنها دائمًا ما كانت بعيده عن الظهور الإعلامي، على الرغم من محاولات العديد من أبرز الإعلاميين على الساحة استضافتها مئات المرات، فما السبب الذي يمنعها من الظهور؟

طلب جمهور برنامج صاحبة السعادة كثيرًا من الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، استضافة الفنانة القديرة علبة كامل، إلا أن الفنانة لم تستجب أبدًا للظهور الإعلامي، ولم ينجح أي برنامج حتى الآن في استضافتها واقناعها بالظهور.

نشرت إسعاد يونس عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ردًا على سؤال متابعيها “ عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك”، إذ أجابتهم قائلة " أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برنامج وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها.

منى عبدالغني تتحدث عن عبلة كامل

على الرغم من قرار الفنانة القديرة عبلة كامل عدم الظهور في أي برامج تليفزيونية، إلا أن ذكر سيرتها يُبهج الجمهور، خاصة عندما تحدثت الإعلامية منى عبدالغني عن ذكريات عملها معها في مسلسل “هارون الرشيد”، حيث أكدت أن عبلة كامل شخصية حساسة وخجولة للغاية، وترفض تمامًا الظهور الإعلامي.

ما سر امتناع عبلة كامل عن الظهور الإعلامي؟

يظهر الفنان في الأعمال الفنية التي يقدمها مجسدًا شخصيات غير شخصيته الحقيقية، وهذا ما برعت في الفنانة عبلة كامل، إذ قدمت العديد من الأدوار الفنية المختلفة، والمتنوعة بين الدراما والكوميدي والطيب والشرير، إلا ان شخصيتها الحقيقية دائمًا ما كانت بعيدة كل البعد عن الظهور الإعلامي خارج إطار عملها في الفن.

أوضحت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر خاصية الأستوري على موقع السوشيال ميديا انستجرام أن الفنانة عبلة كامل خجولة جدًا وتشعر بالكسوف الشديد عند التحدث عن نفسها، لذا فهي قررت عدم الظهور نهائيًا في أي برامج.