الفقي: المؤتمر الاقتصادي سيشارك به ما يقرب من 500 شخص.. فيديو

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لحنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي سيشارك به ما يقرب من 500 شخص، بعدد من الفئات الهامة في المجتمع بداية من الحكومة، إضافة إلى اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال

وقال فخري الفقي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن كل 1% من رفع سعر الفائدة يحمل الموازنة 28 مليار جنيه.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة الفترة الماضية لكي توافق مع السياسيات الإقتصادية



خلال فترة كورونا

وأشار فخري الفقي إلى أن مصر نفذت 3 برامج إصلاح إقتصادي خلال الفترة الماضية، البرنامج الأول خلال الفترة من 2016 حتى 2019، والبرنامج الثاني خلال فترة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدولة، والبرمج الثالث خلال الأزمة روسيا أوكرانيا.



