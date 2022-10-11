عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفقي: المؤتمر الاقتصادي سيشارك به ما يقرب من 500 شخص.. فيديو

الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، رئيس لحنة الخطة والموزنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لحنة الخطة والموزنة بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي سيشارك به ما يقرب من 500 شخص، بعدد من الفئات الهامة في المجتمع بداية من الحكومة، إضافة إلى اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال 

وقال فخري الفقي،  خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن كل 1% من رفع سعر الفائدة يحمل الموازنة 28 مليار جنيه.

 

 

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابـ أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة الفترة الماضية لكي توافق مع السياسيات الإقتصادية 
 

 

خلال فترة كورونا

وأشار فخري الفقي إلى أن مصر نفذت 3 برامج إصلاح إقتصادي خلال الفترة الماضية، البرنامج الأول خلال الفترة من 2016 حتى 2019، والبرنامج الثاني خلال فترة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الدولة، والبرمج الثالث خلال الأزمة روسيا أوكرانيا.


 

فخرى الفقى البنك المركزي مصر الغرف التجارية رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب: أغلقت باب الحب نهائيا.. وبنتي قالتلي عن زوجي السابق: ماما ده مينفعش ليكي

نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

القصة وما فيها.. حكاية بطولات مصرية خالدة تسردها ريهام عياد

خدعتهم بالعنوان وصدمتهم بالحقيقة.. هكذا راوغت ريهام عياد الإسرائيليين

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. 21 كلمة مستجابة طوال الليل وحتى طلوع الفجر

الصين ترفض اقتراح إيلون ماسك لبيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتهما الأخيرة.. 10 إطلالات آثارت الجدل لعروسة طارق العريان

تشبه العروس.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

مشروب في منزلك.. يخلصك من السيليوليت واحتباس السوائل والسموم

إطلالات لـ هيفاء وهبي وضعتها في مأزق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ