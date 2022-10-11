الغاز بـ12 دولارا.. اتحاد الصناعات: تأثير طفيف على أسعار الأسمنت

أكد أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن تأثير تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع ۱۲ دولارا لكل مليون وحدة حرارية على سعر الأسمنت طفيف جدا .

وقال أحمد شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" منذ 10 سنوات اتخدت الدولة قرار بمنع استخدام الغاز الطبيعي عن في المصانع كثيفة الاستهلاك ومنها الاسمنت وكان البديل هو الفحم ".

وأضاف أحمد شيرين:" منذ عامين حدثت قفزات رهيبة في أسعار الفحم بسبب جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم السماح لبعض مصانع الأسمنت باستخدام كميات ضئيلة من الغاز الطبيعي ".

واكمل احمد شيرين:" 22 مصنع اسمنت منهم 10 فقط مؤهلين لاستخدام الغاز ولديهم شبكة مؤهلة لاستخدام الغاز الطبيعي ".

ولفت احمد شيرين:" 100% من مصانع الاسمنت في مصر تستخدم الفحم وهذا توجه من الدولة منذ اكثر من 10 سنوات، وبالتالي التأثير طفيف على أسعار الأسمنت بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي".