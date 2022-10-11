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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقدهم النفسية.. ياسمين عز تثير الجدل بـ رسالة غامضة | شاهد

صدى البلد

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة غامضة، حيث نشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتبت ياسمين عز “ عندما لا يغريك الثناء ولا يستفزك الهجاء، هذا يعني تشافي جهازك النفسي من عقدهم النفسية”.

وتصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول انحيازها للرجال.

وفي هذا التقرير نعرض لكم بعض النصائح التي استفزت بعض النساء وهجوم البعض عليها.

هجوم على ياسمين عز من ياسمين الخطيب
 

وقالت ياسمين الخطيب: "يعني يا ست لو عايزه تنحازي للرجالة عشان الترند -إللي مش هايدوم- اتكلمي عن مشاكل الرجال الحقيقية.. عن مصاريف الزواج المبالغ فيها، والطلبات اللي بتقسم ظهر الشباب، من مهر وشبكة وخلافه.. عن مشكلة الرؤية للرجال المطلقين، اللي مش بيشوفوا عيالهم أكتر من ساعة أسبوعيا في أقسام الشرطة.. اتكلمي عن المشاركة.. عن المودة والرحمة.."

 واختتمت كلامها قائلة: "ولو مُصرة يعني تعملي خبيرة في العلاقات الاجتماعية، وتنصحي الزوجات؛ انصحيهم يتفهموا الظروف.. يخفضوا النفقات.. مش يكمروا لرجالتهم نص الفرخة.. إيه الـ يع ده!"
 

الخطيب ياسمين الخطيب ياسمين عز فيسبوك الاعلامية ياسمين عز

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