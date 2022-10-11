تزوجت آخر.. حبس خمسينية استولت على معاش زوجها المتوفى بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بحبس خمسينية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر إستيلاءها على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها، بلغت جملتها 139 ألف و542 جنيهًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "علاء الدين. م. هـ م- 54 سنة- مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

وأفاد المحضر استيلاء المدعوة "هدى. ف. ا- 50 سنة- حاصلة على دبلوم صناعي- وتقيم دائرة قسم جرجا"، على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المدعو "علي. م. ب. ع- متوفي"، بالرغم من زواجها من المدعو (محمد. ا. ح)، بلغت إجماليها 139.542.27، ما أضر بأموال الهيئة.

وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.