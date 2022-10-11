موعد مباراة الزمالك أمام فلامبو في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة فيريرا، لمباراة الإياب مع فريق فلامبو دي سنتر البوروندي بعد الفوز الذى حققه الفارس الأبيض فى مباراة الذهاب على ستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.

موعد المباراة..

تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، ويتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دي سنتر البوروندي عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصري في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقية.

واجتاز نادي الزمالك المهمة الاولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة 4 اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي ثم فاز ذهاباً على فلامبو دى سنتر بهدف دون رد.

ونجح نادي الزمالك فى حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك فى بطولة دوري أبطال إفريقيا أملا في تحقيق اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء.