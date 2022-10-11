عضو الشيوخ: وضع البلاد اختلف كثيرا في عهد الرئيس السيسي

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشرطة المصرية كيان عظيم ينال احترام وتقدير الشعب أجمع، مشددا على أن شهداء الوطن في الذاكرة ونراهم في كل ما يتحقق من إنجازات.

وأضاف "القط" خلال ضيافته مع برنامج “صباح البلد” المُذاع على فضائية “صدى البلد”، أن وضع الدولة اختلف كثيرا في عهد الرئيس السيسي، متابعا:" تعودنا في مشاهد قديمة أن تكون المشاريع عبارة عن حجر أساس فقط دون منتج نهائي".



واسترسل: “دلوقتي بنشوف المشاريع بعد تنفيذها وبدأ العمل بها”، متابعا:" ما يقوم به الرئيس السيسي من إنجازات على أرض الواقع يساهم في قطع الشك وخلق حالة من الثقة بين الدولة والمواطن".



وشدد على أن الرئيس السيسي يعمل دون ضوضاء، ويلاحق التطورات العالمية التي تحدث في الخارج.



