بحضور نجوم الطرب.. 15 صورة من الساعات الأولى لانتخابات نقيب المهن الموسيقية

بدأت خلال الساعات القليلة الماضية انتخابات نقابة الموسيقيين ، لاختيار نقيباً جديداً لهم بعد استقالة الفنان هاني شاكر خلال الاسابيع الماضية .
وحرص عدد من الفنانين على التواجد للتصويت في الساعات الاولي من بدء عملية الانتخاب ابرزهم : محمود الليثي وجواهر.
.
أزمة جديدة ومبكرة فجرها الفنان مصطفي كامل مع بدء فتح باب التصويت على مقعد نقيب الموسيقيين في الساعات القليلة القادمة .
وحرر مصطفي كامل مذكرة كشف فيها عن رفض بعض اللجان الفرعية دخول وكلاء له .
وظهر الفنان مصطفي كامل المرشح على مقعد نقيب الموسيقيين مع المايسترو مصطفى حلمي الذى ينافسه فى الانتخابات على المقعد ذاته وهما يتبادلان الحديث والضحكات ، قبل الدخول للإدلاء بصوتهما .
ويجتمع الموسيقيون من مختلف المحافظات بداية من صباح اليوم، للإقبال على أفرع نقابة الموسيقيين لانتخاب نقيب جديد خلفا للفنان هاني شاكر الذي استقال من منصبه قبل عام على انتهاء ولايته القانونية بسبب تكدس الأزمات والأقاويل من حوله.
يتوجه إلى صناديق الاقتراع الموسيقيون والفنانون لانتخاب واحد من 4 مرشحين أبرزهم الفنان مصطفى كامل والموسيقار مصطفى حلمي، وسط ترقب وقلق من الجميع وتوقعات بحدوث شغب.
ينتخب الموسيقيون نقيبهم عن طريق التصويت الإلكتروني لأول مرة، وسيتوجه كل ناخب إلى لجنته المقررة سابقا لمنح صوته إلى المرشح الذي يعتقد أنه مناسبا لإدارة النقابة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تنعقد الانتخابات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتجرى الانتخابات في القاهرة بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، وفي الإسكندرية على مسرح عبد المنعم جابر، وفي المنصور في قاعة ميامي بطلخا، وفي مقار النقابات الفرعية بمختلف المحافظات الأخرى حتى الصعيد.
يسرع التصويت الإلكتروني من عملية الاقتراع، ويضمن سلامة إجراءات عملية فرز واحتساب الأصوات، وعند وصول الناخب سيوقع في كشف الحضور ثم يتوجه للتصوير عبر الضغط على صور المرشحين بشاشة تعمل باللمس سواء بالانتخاب أو إبطال صوته، ثم طباعة ورقة باسم المرشح الذي انتخبه لوضعها في الصندوق.
المرشحون على منصب نقيب الموسيقيين
استقرت لجنة النيابة الإدارية المشرفة على الانتخابات على خوض كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي التصويت على منصب نقيب الموسيقيين.
وذلك بعد غلق باب الطعون على منصب نقيب الموسيقيين، الذي استمر خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، وانشغل المرشحون خلال الفترة الماضية بإقامة مؤتمرات جماهيرية بحضور الناخبين في المحافظات المختلفة، من جانب الموسيقار مصطفى حلمي والفنان مصطفى كامل.