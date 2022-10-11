والد عروس الإسماعيلية: زوجها طلب الذهب والعفش لإطلاق سراحها ورفضت ومشيت

كشف الحاج محمد والد عروس الإسماعيلية، تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب ابنته وتعذيبها على يد زوجها، مؤكدا أن الزوج حبس ابنته لمدة ١٥ يوما.

وقال، في تصريحات تلفزيونية،:"مكنتش اعرف حاجة عن بنتي، وأنها محبوسه ١٥ يوم، ورحت لها في مناسبة مولد النبوي الشريف وعرفت أنها غضبانة، ووجدتها محبوسة لمدة ١٥ يوما، وقالت لي الحقني يابا، ومنعت من الدخول لابنتي، وفوجئت انها محبوسة".

وأضاف :"روحت مع صحفية على مدير الأمن، و لم يتأخر لحظة، وقال للصحفية روحي طلعي البنت دي ولو مطلعتش الأمن وراكي، وبعدها جت ناس لمدة أربعة أيام يحولوا إنهاء الأزمة، ولكن كان الأمر صعبا.

وتابع الحاج محمد: بعد محاولات دخلت لابنتي ولقتها مضروبه بالشوم وفي حالة صعبة، والزوج ساومني على إطلاق صراح ابنتي، ويطلعها من بيته، وطالب مني أموال الفرح مبلغ ٣٠ ألف جنيه، وكل مصاريف الفرح، والذهب والخشب بتاع العفش، ورفضت كل هذا الأمر وقمت ومشيت.

عملت محاولات لمدة أربعة أيام لحل المشاكل

وأضاف: عملت محاولات لمدة أربعة أيام لحل المشاكل اللي بينهم، وكل لما احل هما يعقدوا الدنيا وبعد ما ضربها في يوم الزفاف والموضوع انتشر إعلاميا العريس جاب شباب وأسلحة بيضاء لتهديدي وكانوا عايزين يعاقبوا كل اللي اتكلم في الميديا، ووقتها كلمنا النجدة وبمجرد ما جت الشرطة اختفوا وكان بيضربها ويهينها.

وقال أنه في وقت سابق قام هذا الشخص بضرب بنتي بالقلم على الوجه أمامي وفي بيتي، وقعدت غضبانة ٤٠ يوما".